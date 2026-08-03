Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 thu hút sự chú ý cực lớn khi định đoạt cục diện bảng A. Đội ngũ chuyên gia Xoilac đã tổng hợp hệ thống dữ liệu khách quan nhằm mang lại góc nhìn đa chiều trước giờ bóng lăn. Hãy theo dõi trọn vẹn bài viết phân tích chuyên sâu bên dưới nhằm nắm bắt cơ hội đặt cược mang lại lợi nhuận cao.

Bối cảnh trước trận Singapore vs Indonesia cùng tương quan lực lượng

Sân vận động Jalan Besar chuẩn bị chứng kiến màn thư hùng nảy lửa tranh suất đi tiếp tại bảng A. Tính chất sinh tử buộc hai đội tuyển phải tung ra những quân bài chiến lược tốt nhất nhằm giành trọn 3 điểm.

Singapore và Indonesia đối đầu tại sân Jalan Besar

Tình hình phong độ gần đây

Đội tuyển chủ nhà đang thể hiện bộ mặt cực kỳ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Hàng công thi đấu thăng hoa khi ghi tới 10 bàn thắng vào lưới các đối thủ chạm trán thời gian qua. Việc đánh bại đối thủ Campuchia với tỷ số 2-1 ở trận mở màn tiếp thêm sự tự tin to lớn cho toàn đội.

Đội khách lại mang đến nỗi lo lớn khi chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng xuyên suốt 5 lần ra sân vừa qua. Việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh tổng thể. Dù xếp hạng 118 thế giới nhưng phong độ phập phù khiến họ đối mặt vô vàn khó khăn trong chuyến làm khách này.

Danh sách đội hình dự kiến

Huấn luyện viên Gavin Lee chắc chắn điền tên những nhân tố đạt thể trạng sung mãn nhất vào đội hình xuất phát. Thuyền trưởng John Herdman cũng không hề kém cạnh khi tung ra sân 11 cái tên tối ưu nhất nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Danh sách 11 cầu thủ Singapore (4-3-3): Sunny, Nazari, Baharudin, Irfan Fandi, Stewart, Hariss Harun, Shahiran, Nakamura, Anuar, Ikhsan Fandi, Ramli.

Danh sách 11 cầu thủ Indonesia (4-2-3-1): Ernando, Asnawi, Amat, Ridho, Arhan, Klok, Haye, Walsh, Ferdinan, Oratmangoen, Struick.

Thống kê phong độ cùng lịch sử đối đầu giữa Singapore vs Indonesia

Khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá bộc lộ cực kỳ rõ nét thông qua những con số thống kê quá khứ. Việc nắm bắt chi tiết thành tích chạm trán giúp anh em cá cược dễ dàng đưa ra quyết định xuống tiền chuẩn xác.

Cuộc chiến Singapore và Indonesia tranh vé bán kết

Lịch sử chạm trán

Đội chủ nhà đang chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 7 chiến thắng trong 15 lần đụng độ gần nhất giữa hai bên. Đội khách chỉ có 3 lần hưởng niềm vui trọn vẹn cùng 5 trận đấu khép lại với tỷ số hòa chung cuộc. Lần gặp nhau gần nhất tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2021 chứng kiến chiến thắng 4-2 nghiêng về phía đội khách.

Dữ liệu phong độ

Chuỗi 5 trận đấu gần nhất phản ánh rõ rệt sự trái ngược hoàn toàn về mặt phong độ giữa hai đội tuyển. Bảng tổng hợp dưới đây sẽ lượng hóa cụ thể thứ hạng cũng như thành tích thi đấu nhằm mang lại góc nhìn trực quan.

Tiêu chí Đội tuyển Singapore Đội tuyển Indonesia Chuỗi trận 4 thắng, 1 thua 2 thắng, 3 thua Trận khai màn Thắng tỷ số 2-1 Chưa thi đấu Xếp hạng FIFA Hạng 148 thế giới Hạng 118 thế giới

Hiệu suất thi đấu

Tỷ lệ kiểm soát bóng cùng khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn quyết định trực tiếp đến kết quả chung cuộc. Các thông số kỹ thuật chi tiết bên dưới thể hiện rõ rệt mức độ hiệu quả trong lối chơi của từng tập thể.

Thông số kỹ thuật Đội tuyển Singapore Đội tuyển Indonesia Tỷ lệ kiểm soát bóng Đạt mức 55% Đạt mức 45% Tỷ lệ cản phá Đạt mức 75% Đạt mức 60% Bàn thắng trung bình 2 bàn mỗi trận 1.4 bàn mỗi trận Bàn thua trung bình 0.8 bàn mỗi trận 1 bàn mỗi trận

Phân tích kèo cược Singapore vs Indonesia cùng dự đoán tỷ số chuẩn xác

Đội chủ nhà nhận đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế mặt sân quen thuộc cùng chuỗi thành tích thi đấu cực kỳ thăng hoa. Đây chính là cơ hội tuyệt vời giúp anh em cá cược tìm kiếm lợi nhuận thông qua những quyết định xuống tiền sáng suốt.

Xoilac phân tích phong độ Singapore và Indonesia

Kèo chấp châu Á (Đồng banh): Chọn cửa Singapore do họ nắm giữ lợi thế sân nhà cùng phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng.

Kèo tài xỉu cả trận (2.5 bàn): Chọn cửa Xỉu bởi tính chất căng thẳng của trận đấu khiến cả hai đội thi đấu cực kỳ thận trọng.

Kèo 1×2: Chọn cửa Singapore thắng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1 bàn): Chọn cửa Xỉu hiệp 1 vì khoảng thời gian đầu trận thường diễn ra với nhịp độ thăm dò vô cùng chậm rãi.

Kèo cả hai đội ghi bàn (Có): Chọn cửa Có do khát khao giành vé đi tiếp buộc hai hàng công phải nỗ lực tìm kiếm mảnh lưới đối phương.

Tỷ số chính xác: Dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về phía Singapore phản ánh đúng cục diện giằng co quyết liệt suốt 90 phút thi đấu.

Kết luận

Nhận định Singapore – Indonesia vào lúc 20:00 ngày 07/08 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh về trận cầu tâm điểm bảng A. Trang thông tin Xoilac hy vọng hệ thống dữ liệu khách quan này sẽ giúp độc giả tự tin hơn khi đưa ra quyết định cá cược. Hãy áp dụng linh hoạt những thông số thống kê kể trên nhằm gia tăng tối đa cơ hội giành chiến thắng khi tham gia cá cược.